В Україні у середу вимикатимуть світло: графіки на 4 березня

Причиною запровадження обмежень є наслідки російських ракетно-дронових атак на енергосистему.

У середу, 4 березня, у частині регіонів України з 08:00 до кінця доби будуть застосовуватись графіки погодинних відключень.

Як повідомили у НЕК "Укренерго", для промислових споживачів будуть застосовані графіки обмеження потужності.

"Причина запровадження обмежень – наслідки російських ракетно-дронових атак на енергосистему", - йдеться у повідомленні.

Відео дня

При цьому зазначається, що ситуація в енергосистемі може змінитись. Час та обсяг застосування відключень за конкретною адресою слід дізнаватись на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні.

Ситуація в енергетиці - останні новини

Дефіцит електроенергії в енергосистемі завдяки роботі енергетиків вдалося скоротити з 5-6 ГВт взимку до 1 ГВт, заявив перший віцепрем’єр, міністр енергетики Денис Шмигаль.

За його словами, ситуація в енергетиці влітку буде залежати від інтенсивності та результативності російських ударів по енергосистемі, рівня захищеності енергетичних об’єктів та розвитку розподіленої генерації.

Російська Федерація буде, ймовірно, намагатися позбавити централізованого водопостачання Київ, Дніпро, Одесу та Харків, вважає народний депутат та член комітету Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Сергій Нагорняк. Він додав, що кожна родина має підготуватися до потенційних загроз та мати запас питної та технічної води.

Вас також можуть зацікавити новини: