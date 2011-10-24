ХТЗ планує створити в Китаї спільне виробнитцтво

Харків. 24 жовтня. УНІАН. ВАТ «Харківський тракторний завод» має намір розширити співпраця з Китаєм, зокрема створити в цій країні спільне виробництво.

Як повідомили кореспондентові УНІАН у прес-службі Харківської облдержадміністрації, про це поінформував виконавчий директор ХТЗ Сергій КАЛІНІН, підводячи підсумки робочого візиту на завод делегації Міністерства закордонних справ України.

За його словами, ХТЗ є орієнтованим на зовнішні ринки підприємством, і сьогодні на експорт йде 80% продукції на суму близько 300 млн. грн. на рік.

Керівник повідомив, що більшість держав для експортерів висувають вимогу 50% локалізацій бізнесу, тобто для просування продукції необхідно створювати спільні підприємства з місцевими компаніями. ХТЗ має спільні виробництва на території Польщі й Угорщини з 2005 року, Казахстану - з 2008 року, і два в Російській Федерації з 2008-2009 року.

С ьогодні, повідомив директор заводу, ХТЗ поставляє продукцію до Китаю і має намір створити там спільне виробництво. «Китай - величезний ринок збуту. Ця країна має певний сегмент тракторів - це міні-трактори, які продаються буквально в кожному магазині, але не робить машин такого тягового класу, як Харківський тракторний завод», - констатував керівник заводу.

Відповідно, - сказав С.КАЛІНІ, «ми цілком можемо зайняти нішу на цьому ринку». При цьому директор підприємства вказав на характерні особливості партнерського взаїмодії, коли сторона, в даному випадку Китай, «як і багато інших держав», виставляють вимогу «локалізації».

«Для того, щоб вийти на цей ринок, необхідно знайти партнера, створити спільне виробництво і разом реалізовувати техніку. Ми це робимо, і досить успішно, і, я думаю, що після цієї зустрічі процес прискориться», - сказав С.КАЛІНІН.

Як повідомили у прес-службі, наприкінці минулого тижня в Харкові пройшла нарада «Налагодження ефективної взаємодії між Міністерством закордонних справ України та Харківською ОДА щодо пошуку шляхів розширення географії збуту продукції підприємств Харківської області» за участю представників МЗС.

Довідка УНІАН. Харківський тракторноий завод спеціалізується на випуску тракторів потужністю від 35 до 240 к.с. (колісні і гусеничні трактори загального призначення, орно-просапні і трактори малої потужності), які агрегатуються більш ніж з 250 найменуваннями сільгоспмашин і знарядь. Техніка використовується у всіх галузях сільського і комунального господарствах, будівництві, в промисловому виробництві, а також для транспортування різних вантажів. Географія продажів техніки ХТЗ - Європа, Америка, Австралія, Азія та Африка.

На знімку: трактор виробництва Харківського тракторного заводу.