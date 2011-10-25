У Харкові продовжать боротьбу із зарплатою «в конвертах»

Харків. 25 жовтня. УНІАН. Найближчим часом на вулицях Харкова з`явиться четверта серія бігбордів з переліком підприємств, які виплачують заробітну плату нижче мінімальної.

Про на прес-конференції заявив заступник губернатора Юрій САПРОНОВ, повідомляє сайт ОДА.

«Ми зробили перерву між четвертою та третьою серією бігбордів, бо хотіли зробити цю роботу спільно з містом. Ви побачите не тільки підприємства, які працюють в області, а й міські підприємства», – сказав Ю.САПРОНОВ.