Харківська ОДА підписала з мінекономіки Словенії меморандум про співпрацю

Харків. 27 липня. УНІАН. Напередодні у Любляні був підписаний Меморандум про співпрацю між Харківською облдержадміністрацією та Міністерством економіки Республіки Словенія.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Харківської ОДА, документ підписали голова облдержадміністрації Арсен АВАКОВ та Міністр економіки Словенії Андрій ВІЗ’ЯК.

За словами А.АВАКОВА, мета документу - сприяти розвитку економічного співробітництва за взаємовигідним напрямам.

Сторони домовилися про створення спільної робочої групи, яка займатиметься питаннями реалізації положень Меморандуму.

Планами передбачено, що в листопаді до Харкова прибуде представницька місія із Словенії на чолі з Міністром Андрієм ВІЗ’ЯКОМ. Наступного року представники харківських підприємств і бізнесмени відправляться до Словенії з візитом у відповідь і презентують свої можливості.

А.АВАКОВ також зазначив, що словенці готові співпрацювати з підприємствами Харківщини в галузі машинобудування, енергетики, зв`язку, туризму, банківській справі та інших сферах. «Близько 8-9 серйозних словенських компаній планують на місці вивчити можливості Харківської області», - повідомив А.АВАКОВ.