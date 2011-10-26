Опозиція закликає Добкіна передусім підтримувати український бізнес

Харків. 26 жовтня. УНІАН. КерівникХарквської обласної організвції Української народної партіії Василь ТРЕТЕЦЬКИЙ порекомнендував голові Харківської облдержадміністрації Михайлу ДОБКІНУ дбати насамперед про розвиток українськго бізнесу.

Як повідомили колреспонденту УНІАН у прес-службі обласної парторганізації УНП, свій коментар В.ТРЕТЕЦЬКИЙ зробив у відповідь на заяву губернатора про можливість надання пільг і преференцій для китайських бізнесменів, які захочуть працювати на Харківщині.

«Влада Харківщини фактично відкрито лобіює інтереси китайського виробника у той час, як українським аграріям доводиться по кілька місяців добиватися права на оренду землі», – сказав В. ТРЕТЕЦЬКИЙ. За його словами, «голова Харківської облдержадміністрації робить це коштом українських ресурсів і українських платників податків».

Опозиційний політик підкреслив, що «якщо місцева влада даватиме гарантії про відшкодування 50% коштів на побудову тваринницьких комплексів та сприятиме в отриманні оренди, знайдеться достатньо місцевих виробників». «Головною проблемою АПК є брак доступних ресурсів. Якщо б їм запропонували такі тепличні умови, які озвучив голова Харківської облдержадміністрації, то, без сумніву, знайшлося б достатньо українських інвесторів готових вкласти кошти у розвиток тваринництва», – сказав В.ТРЕТЕЦЬКИЙ.

«Залучення інвестицій з Китаю, як правило, веде і до залучення робочої сили з цієї країни», – наголосив В.ТРЕТЕЦЬКИЙ. Він зазначив, що «вже зараз є багато прикладів, коли під такі «інвестиції» виставляються конкретні умови: на підприємствах працюють іноземці, а в той же час українці потерпають від безробіття».

Підсумовуючи, В.ТРЕТЕЦЬКИЙ зазначив, що «у першу чергу, потрібно дбати про своє виробництво і про свій попит». «Ця економічна модель висловлюється коротким гаслом: «Виробляй, купуй, захищай українське!». Якщо ми хочемо мати стабільну економіку, то маємо у першу чергу звертатися до своїх виробничих потужностей, бо ця інвестиція залишиться в Україні», – сказав він.

Прес-служба нагадує, що голова Харківської облдержадміністрації М.ДОБКІН, зокрема, закликав представників китайської компанії Сhina National Agricultural Development Group Corp інвестувати в сільське господарство області. При цьому губернатор пообіцяв посприяти особисто у виділенні земельних ділянок, а також компенсації 50% коштів вкладених у будівництво тваринницьких комплексів.