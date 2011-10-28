У Харкові чорнобильці захопили приміщення Пенсійного фонду

Харків. 28 жовтня. УНІАН. У Харкові група чорнобильців захопила приміщення регіонального управління Пенсійного фонду України і оголосила акцію протесту у зв’язку з невиплатами пенсій.

Як повідомив кореспонденту УНІАН голова міської організації «Союз Чорнобиль України» Анатолій ГУБАРЄВ, у другій половині дня близько 50 чорнобильців «спонтанно» зайшли в приміщення Пенсійного фонду, що в будинку Держпрому, і «не збираються звідти виходити».

За його словами чорнобильці висунули вимоги: «отримання гараній щодо виплати заборгованостей після рішення судів, отримання гарантій з приводу виплати пенсій у повному обсязі як у листопаді – грудні, так і надалі, а також отримання гарантій від прокуратури області про порушення кримінальної справи за фактом невиконання судових рішень Пенсійним фондом».

А.ГУБАРЄВ повідомив, що поблизу Держпрому у цей час перебувають ще велика група чорнобильців, які не можуть зайти в приміщеня для підтримки страйкарів через те, що двері зачинені і будинок перебуває під охороною.

А.ГУБАРЄВ зазначив, що чорнобильці вважають мізерними свої пенсії і висловлюють обурення у зв’язку із затримками виплат. Він також повідомив, що нинішня акція не єдина в Харківській області і настрої протесту наростають.