У Борках чоловік убив свого конкурента

Харків. 2 листопада. УНІАН. У селищі Борки Зміїівського району затримано чоловіка, який підозрюється у нанесенні тяжких тілесних ушкоджень, що спричинили смерть потерпілого.

Про це повідомили кореспондентові УНІАН у Відділі зв’язків із громадськістю Головного управління МВС України в Харківській області.

За даними міліції, на початку жовтня 40-річний чоловік наніс тяжкі тілесні ушкодження 38-річному чоловікову через те, що його взяли працювати на те місце, куди влаштовувався підозрюваний.

Слідчим відділом Зміївського райвідділу міліції порушена кримінальна справа за ч. 2 ст. 121 ККУ (умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть потерпілого). Затриманий перебуває у слідчому ізоляторі Харкова.