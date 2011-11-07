Металіст зазнає першої поразки в Чемпіонаті України

Харків. 7 листопада. УНІАН. У матчі 16-го туру Чемпіонату України харківський Металіст прогав столичному Динамо з рахунком 1:2.

Після першого тайму вели кияни 2:0. Обидва голи забив Ідейе (8, 35)

Металіст значно додав у другій половині гри і міг забити кілька разів, проте звести на нічию не вдалося. М’яч у ворота Шовковського, який парирував удар Тайсона, добив Девіч (76).

Металіст: Дишленковіч, Вільягра, Торсіглєрі, Пшеничних, Фініньо (Бланко 71), Едмар, Папа Гуйє, Девіч, Торрес (Крістальдо 46), Тайсон, Соса. Запас: Горяїнов, Шелаєв, Обрадович, Березовчук, Валяєв

Динамо:Шовковський (к), Данило, Бетао, Вукоєвич, Алмейда, Юссуф, Корреа, Алієв (Хачеріді 68), Гармаш (Рибалка 90), Шевченко, Ідейе. Запас: Коваль, Кравець, Аруна, Нінкович, Дуду.

Попередження: Вільягра 41, Торсіглєрі 60, Тайсон 90 - Шевченко 7, Гармаш 12, Рибалка 90, Хачеріді 90

Після 16 турів Металіст набрав 35 очок і йде на третьому місці. Лідирує Динамо – 40 очок, другу сходинку посідає Шахтар (39).

Наступну гру харківський клуб проводить 20 листопада в Луганську з місцевою Зорею.