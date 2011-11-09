Звільнено трьох голів райдержадміністрацій

Укази підписав Президент Янукович

Харків. 9 листопада. УНІАН. Звільнено трьох голів районних державних адміністрацій Харківської області. Як повідомляє сайт Харківської облдержадміністрації, сьогодні зі своїх посад звільнено голову Борівського району Володимира СЕНЧУКА, голову Ізюмського району Михайла ЗУБКА та голову Богодухівського району Леоніда КОНОВАЛОВ. Відповідні розпорядження підписав Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ.

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