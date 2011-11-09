Харків. 9 листопада. УНІАН. Сьогодні губернатор Михайло ДОБКІН зустрівся з активом Громадської ради при Харківській облдержадміністрації.

В зустрічі також взяли участь заступники голови та керівники структурних підрозділів обласної державної адміністрації, повідомляє сайт ОДА.

У ході зустрічі обговорювалися питання про роботу громадської ради в 2011 році, проведення консультацій з громадськістю з обговорення питань державної політики і проектів нормативно-правових актів, створення регіональної програми розвитку громадянського суспільства, взаємодії комітетів громадської ради зі структурними підрозділами облдержадміністрації.

Відкриваючи зустріч, М.ДОБКІН зазначив, що громадські організації через Громадську раду при ХОДА можуть брати участь в обговоренні та ухваленні важливих для області рішень.

«Ідеальної моделі взаємовідносин громадських організацій та влади, напевно, не придумав ніхто, але є держави, у яких такі взаємини дозволяють досягати ухвалення дуже складних для суспільства і влади рішень з мінімальними втратами для людей. Якби ми з вами знайшли таку формулу співпраці, якщо громадська рада змогла би стати тим містком, який зв`язував би два берега, можна було б говорити, що хоча б частину завдань, які стоять перед владою і громадськими організаціями, ми могли б вирішити спільно» , - сказав М.ДОБКІН.