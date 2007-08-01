В області завершено збирання пшениці

Харків. 1 серпня.УНІАН. Аграрії області завершили збирання пшениці.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив заступник голови облдержадміністрації Віктор ЗВЄРЄВ.

За його даними, станом на 31 липня підприємствами АПК області скошено та обмолочено 415,4 тис. га пшениці, намолочено 1 млн. 164,5 тис. тонн зерна. Середня врожайність становить 28 ц/га. Найвищу врожайність мають господарства Чугуївського району – 37 ц/га, Красноградського – 36 ц/га та Валківського 35,4 ц/га.

Урожай пшениці у 2006 р. становив 814,3 тис. тонн при середній врожайності - 21,8/ ц/га.