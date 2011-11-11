В офісі «Патріота України» проводять обшук слідчі з Києва

Харків. 11 листопада. УНІАН. У харківському офісі «Патріоту України» за адресою: Римарська, 18, проводять обшук слідчі головного слідчого управління МВС.

Таку інформацію кореспондентові УНІАН підтвердили у Відділі зв’язків із громадськістю Головного управління МВС України в Харківській області.

За даними ВЗГ, обшук проводиться в рамках «об’єднаної кримінальної справи республіканського масштабу стосовно всіх справ по «Патріоту України».

У прес-центрі обласного управління СБУ кореспондентові УНІАН повідомили, що співробітники СБУ не є ініціаторами обшуку та беруть у ньому учать у складі оперативно-слідчої групи.

У той же час, адвокат «Патріота України» Ігор ДЕГТЯР, який прибув на місце обшуку, журналістам повідомив, що обшук у офісі організації проводиться в рамках кримінальної справи, порушеної за фактом стрілянини в серпні у дворі харківського офісу.

«Співробітники СБУ під керівництвом слідчого головного слідчого управління проводять обшук згідно з постановою, санкціонованою заступником прокурора області. Обшуки у зв’язку з розслідуванням кримінальної справи у зв’язку з подіями, відбулися за цією адресою в серпні. У рамках розслідування цієї справи проводиться обшук», - І.ДЕГТЯР.

За інформацією адвоката, потерпілий у цій справі вказав, що в нього під час інциденту, який розслідується, пропали особисті речі, які правоохоронці наразі шукають.

І.ДЕГТЯР висловив переконання, що нинішній обшук не матиме конкретних результатів. «Я вважаю, що цей обшук не дасть ніяких результатів, все робиться формально, для галочки», - сказав він.

Адвокат зауважив, що постанову про обшук винесено згідно з кримінально-процесуальним правом, дії слідчо-оперативної групи проводяться в рамках закону, фізична сила не застосовувалася, претензій наразі немає.

Вахтер, який був присутній під час приходу в офіс правоохоронців, зазначив, що до приміщення зайшли «близько восьми» людей у чорній формі та масках і слідчий. Двері у приміщення харківського «Патріота України» закриті. До журналістів ніхто зі слідчих не виходить.

Як повідомляв УНІАН, 23 серпня близько 18.30 у центрі Харкова по вул. Римарській, 18, де розташований офіс ГО «Патріот України», сталася бійка, внаслідок якої до лікарні потрапили троє її учасників – двоє активістів організації та чоловік, який під час бійки застосував травматичний пістолет. Порушено кримінальну справу за ст. 296 ч. 4 Кримінального кодексу України (хуліганство).