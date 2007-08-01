Тендерна палата України припинила всі процедури з держзакупівель у Харківській області

Харків. 1 серпня.УНІАН. Тендерна палата припинила всі процедури з держзакупівель, чим паралізувала фінансування робіт у Харківській області.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Харківської облдержадміністрації, про це поінформував голова облдержадміністрації Арсен АВАКОВ.

За його словами, ТОВ «Європейське консалтингове агентство», яка є уповноваженою компанією Тендерної палати України, припинила усі процедури держзакупівель товарів та послуг, а також видачу сертифікатів переможцям тендерів по Харківській області.

«Всі роботи, пов’язані з державними субвенціями, і всі тендери на виробництво робіт по вже проведених тендерах фактично зупинені», - заявив А.АВАКОВ.

Він також підкреслив, що на сьогоднішній день складається ситуація, при якій роботи, що провадяться в Харківській області за рахунок державних коштів, не будуть виконані.

А.АВАКОВ не виключає, зокрема, що підготовка міста Первомайський до зими буде зупинена. «Ми вимушені фактично зупинити роботи по місту Первомайському, де в прискореному темпі готувалися ввести цього сезону 2 котельні для того, щоб не допустити техногенної аварії в опалювальний період», - сказав губернатор.

«З чим пов`язано таке рішення тендерної палати мені не відомо. Чи з бажанням повчити непокірну область, яка не хоче «танцювати» за правилами злочинної схеми, яка панує в Тендерній палаті. Чи з тим що недавно було оголошено про порушення на суму від 300 до 500 млн. гривень в тендерних процедурах у місті Харкові. До нас, принаймні, таких зауважень не було, проте тендери зупинені по всій території Харківської області», - сказав А.АВАКОВ.

Губернатор заявив, що сьогодні збираєтьсяся «прояснювати це питання на засіданні Кабінету Міністрів».

Він також не виключив, що така позиція Тендерної палати стосовно Харківської області, є своєрідною відповіддю на критику, яка неодноразова лунала на її адресу з боку керівництва облдержадміністрації. «А по-друге, тому що ми не приймаємо правила «відкатів» і специфічних процедур, які, певно, є нормою для цієї контори», - сказав А.АВАКОВ.

Як повідомляв УНІАН, 30 липня на прес-кнференції в Київі керівництво Тендерної палати України обнародуавало підсумки перевірки ТПУ держзакупівель Харківського міськвиконкому і комунальних підприємств у другій половині 2006 р. - першій половині 2007 року. Віце-президент Тендерної палати України Микола ТОВСТАНОВСЬКИЙ повідомив, що Харківський міськвиконком та низка комунальних підприємств Харкова припустилися порушень тендерних процедур при здійсненні державних закупівель на суму понад 300 млн. грн.

Як зазначив М.ТОВСТАНОВСЬКИЙ, ТПУ виявила порушення при проведенні тендерних процедур безпосередньо Харківським міськвиконкомом на суму 5 млн. грн., департаментом житлово-комунального господарства і енергетики Харківського міськвиконкому на 47 млн. грн., КП «Харківські теплові мережі» на 93,5 млн. грн., «Харківським метрополітеном» на 45,5 млн. грн. тощо.