Розподіл відповідальності усередині ПР в Харкові свідчить про відсутність єдиного бачення розвитку партії в регіоні – експерт

Харків. 1 серпня. УНІАН. Сьогоднішня ситуація з розподілом відповідальності усередині Партії регіонів в Харкові свідчить про відсутність єдиного бачення розвитку діяльності партії в регіоні.

Таку думку УНІАН висловив заступник директора Агентства моделювання ситуацій Анатолій ГОЛОБУЦЬКИЙ, коментуючи ситуацію з розподіленням функцій керівників штабів між головою Харківської облради Василем САЛИГІНИМ і мером Харкова Михайлом ДОБКІНИМ.

«Нинішня ситуація з розподілом відповідальності усередині Партії регіонів в Харкові між САЛИГІНИМ і ДОБКІНИМ, а також визнання міським головою своєї персональної участі в списку свідчить про те, що сьогодні відсутнє єдине бачення розвитку діяльності партії в регіоні», - сказав він.

За словами А.ГОЛОБУЦЬКОГО, цілком ймовірно, що як запасний варіант розглядається можливість майбутньої «здачі» своїх позицій в міськраді в обмін на прийнятний результат в області. «Консервація нинішнього статус-кво у виконавчих структурах ПР в регіоні свідчить, що в лавах партії немає єдиної стратегії діяльності. Зокрема, ряд прогресивних політиків, що тверезо оцінюють ситуацію, цілком готові до переговорів з основними опонентами на предмет можливого розподілу впливу по лінії місто-область», - сказав він.

А.ГОЛОБУЦЬКИЙ зазначив, що вже зараз можна прогнозувати, що заради збереження своїх позицій на рівні області харківські регіонали будуть готові пожертвувати такими одіозними фігурами як Михайло ДОБКІН і секретарем міськради Харкова Геннадій КЕРНЕС і автоматично самоусунутись від процесу майбутніх виборів міра.