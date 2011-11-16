У Харкові чорнобильці знову пікетують Пенсійний фонд - ЗМІ

Харьков. 16 ноября. УНИАН. Более 500 харьковских чернобыльцев проводят очередную акцию протеста возле Главного управления Пенсионного фонда в Харьковской области (находится в Госпроме).

Как сообщил корреспондент "SQ" с места событий, чернобыльцы собрались возле Пенсионного фонда еще в 9 утра. Они требуют выплаты обещанных им пенсий. В 10.30 несколько сотен собравшихся вошли в помещение ПФ и сейчас находятся в актовом зале. С чернобыльцами общалась заместитель облуправления ПФ Татьяна Пипченко. Однако, как отметил заместитель председателя Орджоникидзевской районной организации "Союза Чернобыль Украина" Валерий Беляков, результаты переговоров неудовлетворительны.

По словам В.Белякова, 30 млн.грн., которые обещали выделить из госбюджета на выплаты харьковским чернобыльцам, так и не поступили. "Другие области, узнав о таком решении, также стали требовать денег на выплаты. Может быть, из-за этого пока все приостановилось", - отметил В.Беляков. По его словам, чернобыльцы направили группу активистов на встречу с председателем Харьковской облгосадминистрации Михаилом Добкиным. "По результатам этих переговоров мы решим, что делать дальше", - подчеркнул В.Беляков.

Кроме того, чернобыльцы отметили, что обещанная встреча с вице-премьер-министром Украины Сергеем Тигипко, запланированная на 11 ноября, так и не состоялась по непонятным причинам.

В.Беляков также отметил, что вскоре протестующих чернобыльцев станет еще больше. "К нам едут представители чернобыльских организаций Купянска, Лозовой и пос.Вильча (Волчанский район), которые нас поддержат", - отметил В.Беляков.

По словам начальника Центра общественных связей Главного управления МВД Украины в Харьковской области Ларисы Волковой, в управлении фонда находятся сотрудники милиции, которые контролируют ситуацию. Нарушений общественного порядка не зафиксировано. По информации ЦОСа, в акции принимают участие около 200 человек.

После переговоров делегации чернобыльцев с М.Добкиным к пикетчикам в Главное управление пришел заместитель председателя ХОГА Игорь Шурма. Он заверил, что ХОГА придерживается принципиальной позиции: решения судов обязательно должны выполняться, и отменять их нельзя. Он также сообщил, что Главное управление Пенсионного фонда области не будет оспаривать решения судов в высших инстанциях. Чернобыльцы выслушали И.Шурму и попросили не настраивать население против них. По данным чернобыльцев, в одном из выступлений на телевидении заместитель председателя ХОГА сказал, что чтобы выдать доплаты к пенсиям трем чернобыльцам, нужно забрать по 500 грн. у трех учителей. Чернобыльцы также обсудили перспективы участия их движения в съезде, который скоро должен пройти в Лубнах (Полтавская обл.), и закрыли собрание.

Как сообщил сайт Харьковской облгосадминистрации (ХОГА) со ссылкой на И.Шурму, сегодня М. Добкин проведет переговоры с премьер-министром Николаем Азаровым, первым вице-премьером Андрей Клюевым и председателем Пенсионного фонда Украины Борисом Зайчуком относительно решения проблем чернобыльцев.

Справка "SQ".1 ноября в Киеве прошла всеукраинская акция чернобыльцев, в которой принимало участие несколько тысяч человек. Из них около 500 - харьковские чернобыльцы. Пикетчики снесли окружающий здание Верховной Рады двухметровый забор. Участники акции требовали снять с рассмотрения законопроект №9127 об исполнении судебных решений, согласно которому льготы чернобыльцам могут быть ограничены.

В этот же день председатель Харьковской облгосадминистрации М. Добкин заявил, что управлению Пенсионного фонда Украины в Харьковcкой области из госбюджета будет выделено 30 млн.грн. на выплаты чернобыльцам. По его словам, чернобыльцы в ходе акций протеста требуют предусмотреть в госбюджете следующего года средства на выплаты, по которым уже приняты решения судов. Именно на них и будет выделено 30 млн.грн. Как отметил М.Добкин, о том, что деньги будут, ему сообщил первый вице-премьер-министр А. Клюев. Решение согласовано с Минфином.