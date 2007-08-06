ФК Харків і Металіст набирають очки

Харків. 6 серпня. УНІАН. У четвертому турі 17-го Чемпіонату України з футболу вищої ліги набрали очки обидва місцеві клуби.

Як передає кореспондент УНІАН, успішніше зіграв ФК Харків, який на своїму полі завдав поразки львівським Карпатам з рахунком 1:0.

Це перша домашня перемога цього клубу. Гол у ворота суперників зі штрафного на 82-й хвилині забив Руслан Гунчак.

На післяматчевій прес-конференції тренер ФК Харків Володимир БЕССОНОВ висловив задоволення грою підопічних. Він зазначив, що план на гру команда виконала повністю, але зауважив щодо реалізації моментів. «А віддача, боротьба – хороші», - сказав тренер.

Завдяки цьому виграшу ФК Харків піднявся на шосту сходинку турнірної таблиці Чемпіонату (7 очок у 4 іграх).

У свою чергу Металіст на визді зіграв унічию (1:1) з полтавською Ворсклою. Рахунок у грі відкрили господарі (67, Главина). За дві хвилини до завершення матчу Металісту вдалося відігратися. Гол у ворота полтавчан на 88-й хвилині забив Нвоха.

«Гра сьогодні була досить нервова. Ми більше контролювали м`яч, але нічого з цього не змогли витягнути. «Ворскла» - бойова команда, недарма вони не програють уже 12-ту гру. З ними важко грати. Наприкінці ми відігралися, і то добре. Ми їхали сюди за трьома очками, я не приховував цього. Але футбол така річ… Добре, що зіграли внічию», - сказав на післяматчевій прес-конференції тренер Металіста Мирон МАРКЕВИЧ.

За рахунок кращої різниці забитих і пропущених м`ячів Металіст посідає 4-те місце в турнірній таблиці.

Сенсацією туру став програж чемпіона - київського «Динамо» - дніпропетровськму Дніпру з рахунком 1:3.