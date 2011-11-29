Стадіон «Олімпік» буде готовий до Євро-2012 у квітні

Харків. 29 листопада. УНІАН. Введення в експлуатацію стадіону «Олімпік» намічене на квітень 2012.

Як повідомляє сайт Харківської облдержадміністрації, про це поінформувава заступник губернатора Юрій САПРОНОВ під час спільного засідання колегії Харківської обласної державної адміністрації та зборів адміністративно-господарського активу області.

За його словами, для підготовки цього стадіону до Євро-2012 з держбюджету передбачено кошти в сумі 12 млн. грн.

«Прийняті зміни в Державну цільову програму передбачають фінансування будівництва та реконструкції стадіону «Олімпік» з державного бюджету в розмірі 12 млн. грн. Роботи вже втривають, введення в експлуатацію стадіону заплановане на квітень 2012 року», - сказав Ю.САПРОНОВ.

Він зазначив, що стадіон буде функціонувати разом з 5-зірковим готелем «Superior Golf Hotel» на 50 номерів, відкриття якого відбулося сьогодні.

За словами віце-губернатора, також повністю закінчено спорудження навчально-тренувальної бази в селищі Високому, готується до прийому команд центр «Сонячний» Південної залізниці. В якості трансфертного центру передбачено також використання стадіону «Динамо», доведеного інвестором до відповідного вимогам УЄФА рівня.