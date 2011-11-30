На підготовку Харкова до Євро-2012 цього року виділено 3,5 млрд. грн. - Сапронов

Харків. 30 листопада. УНІАН. На підготовку Харківської області до фінальної частини Євро-2012 впродовж 2011 року виділено 3,48 млрд. грн.

Про це повідомили кореспондентові УНІАН у прес-службі Харківської облдержадміністрації з посиланням на заступника голови ОДА Юрія САПРОНОВА.

За його даними, у тому числі з держбюджету виділено 1,18 млрд. грн., із місцевих бюджетів – майже 371,8 млн. грн., кошти інвестора – майже 1,96 млрд. грн.

Ю.САПРОНОВ відзначив, що за 192 дні, які залишилися до початку Євро-2012, «належить зробити ще чимало».

«Необхідно ввести в експлуатацію стадіон «Металіст», міжнародний аеропорт «Харків», забезпечити реалізацію проекту реконструкції пункту пропуску «Гоптівка», завершити роботи по стадіону «Олімпік» і центру «Сонячний», підготувати інші об’єкти інфраструктури», - зауважив він.

Як повідомляв УНІАН, вчора у Харкові до Євро-2012 відкрили новий 5-зірковий готель «Superior Hotel». В урочистій церемонії відкриття об’єкту Євро-2012 взяли участь віце-прем’єр-міністр - міністр інфраструктури України Борис КОЛЕСНИКОВ, голова Харківської облдержадміністрації Михайло ДОБКІН, Харківський міський голова Геннадій КЕРНЕС. Б.КОЛЕСНИКОВ привітав місто з появою нового 5-зіркового готелю та наголосив, що до кінця року на підготовку Харкова до проведення Євро-2012 з державного бюджету має надійти 200 млн. грн.