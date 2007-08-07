Підлісна здобула дві медалі на чемпіонаті Парижа з плавання

Харків. 7 серпня. УНІАН. Юлія ПІДЛІСНА успішно виступила на відкритому чемпіонаті Парижа, здобувши в заключний день змагань срібну медаль у брасі на 100 метрів.

Як пишуть спортивні видання, харкв’янка пропливла дистанцію за одну хвилину дев’ять і сорок сім сотих секунди, поступившись австрійці Мірні ЮКИЧ 0,75 сек.

У запливі на 200 м брасом Ю.ПІДЛІСНА фінішувала третьою (бронзова нагорода).