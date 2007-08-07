До виборчого списку КПУ увійшли 29 харків’ян

Харків. 7 серпня. УНІАН. До виборчого списку Компартії України увійшло 29 представників Харківської області. За даними обкому КПУ, лідер місцевих комуністів, народний депутат України V скликання Алла АЛЕКСАНДРОВСЬКА включена до списку під номером 19. Крім неї, до першої сотні списку КПУ увійшли: Ігор ЛУЦЕНКО (50), Степан МИЛЬЧЕНКО (63), Анатолій ЮСОВ (70), Павло ТИЩЕНКО (99).

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