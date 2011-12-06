У Харкові судитимуть міліціонерів - торговців зброєю

Харків. 6 грудня. УНІАН. У Харкові до суду скерована справа про торгівлю зброєю працівниками міліції.

Про це повідомили кореспондентові УНІАН у прес-службі прокуратури Харківської області з посиланням на 1-го заступника прокурора області Олександра КИРИЛЮКА.

За його даними, під час досудового слідства встановлено, що з січня по вересень 2011 року один із працівників Комінтернівського райвідділу міліції Харкова умисно, зловживаючи службовим становищем, викрав і привласнив з кімнати для зберігання зброї 14 пістолетів ПМ, один автомат АКС-74У, один пістолет СПШ, три пістолети АПС, два пістолети «ФОРТ-12», один пістолет ФОРТ-14 ТП, а також близько 2 тисяч набоїв до різних видів зброї, які в подальшому збув працівникам правоохоронних органів.

Крім того, у серпні-вересні 2011 року він, діючи в групі зі своїм колегою, попросив останнього викрасти з кімнати зберігання зброї райвідділу пістолет ПМ, який потім було продано дільничному інспектору Комінтернівського райвідділу міліції.

Також встановлено, що громадянин, який неофіційно працював особистим водієм начальника райвідділу, придбав у техніка та міліціонера групи конвойної служби у серпні-вересні 2011 року пістолет та набої до автомата АКС.

Досудове слідство встановило, що екс-начальник Комінтернівського РВ неналежним чином поставився до виконання покладених на нього обов’язків щодо організації зберігання, обліку та контролю за озброєнням. Він обвинувачується за ч. 2 ст. 367 КК України (службова недбалість).

Двоє інших працівників райвідділу обвинувачуються за ч. 2 ст. 191, ч. 2 ст. 262, ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем; незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами; незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами).

2 грудня у кримінальній справі затверджено обвинувачувальний висновок, документи скеровано до суду.

Як повідомляв УНІАН, 16 вересня у Харкові під час спецоперації було затримано двох працівників Комінтернівського райвідділу міліції, які намагалися збути табельну зброю. 17 вересня міністр внутрішніх справ України Анатолій МОГИЛЬОВ відвідав Харків та під час наради оприлюднив рішення звільнити з посади начальника Харківського міського управління міліції Миколу ФОМЕНКА, начальника Комінтернівського райуправління міліції Юрія ЮРЧЕНКА (у той же день його було затримано – УНІАН) та начальника штабу міськуправління міліції Сергія ЧОВПАНА, а також оголосити тодішньому начальнику ГУ МВС України в Харківській області Михайлові МАРТИНОВУ дисциплінарне стягнення – «неповну службову відповідність».