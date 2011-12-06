Прес-тур у Харківській області відбувся на високому рівні - голова УЖФ

Харків. 6 грудня. УНІАН. Прес-тур журналістів українських видань у Харківській області відбувся на високому рівні.

Як повідомляє сайт Харкіської облдержадміністрації на ім’я губернатора Михайла ДОБКІНА надійшов лист голови правління Українського журналістського фонду Людмили ОЛЬХОВСЬКОЇ зі словами подяки за організацію прес-туру керівників українських регіональних видань у Харківську область, що відбувся 23-25 листопада 2011 року в рамках акції «Україна очима редактора».

За відгуками редакторів, прес-тур відбувся на високому рівні. «Такі спільні акції допомагають українським журналістам позбавитися стереотипів, отримати свіжу і достовірну інформацію з перших вуст, поспілкуватися з колегами, порівняти розвиток різних областей нашої держави і згуртуватися навколо вирішення спільних проблем нашої країни», - йдеться у листі Л.ОЛЬХОВСЬКОЇ.