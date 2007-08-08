Харків. 8 серпня. УНІАН. Харків’янам ще не пізно поборотися за Держпром у його змаганні за право називатися Сьомим чудом України.

За останні дні рейтинг Держпрому трохи зріс, і він перебуває на 17-му місці серед 21 претендента.

Як передає кореспондент УНІАН, голосування проходить в інтернеті на сайті http://www.7chudes.in.ua/, і організатори всеукраїнської «7 чедес України» повідомляють, що воно тиватиме ще 2 тижні.

Церемонія оголошення та нагородження переможців акції відбудеться 21 серпня на території заповідника «Софія Київська».

Про це у вівторок повідомив на прес-конференції в УНІАН ініціатор та голова Оргкомітету всеукраїнської акції «7 чудес України» Микола ТОМЕНКО.

За його словами, урочиста церемонія розпочнеться о 18.00 . М.ТОМЕНКО зазначив, що на урочисте нагородження лауреатів будуть запрошені всі фіналісти другого етапу акції - керівники 21 об’єкта-номінанта на звання одного з 7 чудес України.

Він також повідомив, що чудеса України будуть визначені Оргкомітетом за результатами Інтернет-голосування. При цьому, за словами М.ТОМЕНКА, голосування на сайті припиниться 21 серпня о 17.00. Крім того, зазначив він, у визначенні переможців також братимуть участь 100 експертів - науковців, істориків, культурологів, фахівців у галузі туризму. За словами М.ТОМЕНКА, при визначенні переможців буде враховуватися історична значимість об’єкта, його архітектурна привабливість та туристична вагомість.

М.ТОМЕНКО повідомив, що усі переможці акції отримають ексклюзивну нагороду – статуетку, яка виготовлена із зеленого мармуру, матової сталі та золотистого дзеркального акрилу.

Голова Оргкомітету також нагадав, що стратегічною метою акції «є популяризація туристичних об’єктів України». «Ця акція направлена на пропагування України та її туристичних можливостей», - сказав він.

Крім того, М.ТОМЕНКО нагадав про нещодавню спробу сфальсифікувати результати Інтернет-голосування за 7 чудес України. Він наголосив, що в результаті цього адміністрація сайту була вимушена скасувати результати голосування протягом трьох останніх днів.

За результатами акції «7 чудес України», повідомив М.ТОМЕНКО, буде підготовлено спеціальний фільм, цикл радіопрограм та туристичні путівники російською, українською та англійською мовами.

На сьогодні, за словами М.ТОМЕНКА, на офіційному сайті акції за 7 чудес України віддали свої голоси близько 50 тисяч осіб. На даний момент лідирують заповідник «Кам’янець», парк «Софіївка», заповідник «Хортиця», музей «Писанка», Хотинська фортеця, Києво-Печерська Лавра, Лівадійський палац, Херсонес Таврійський, Софія Київська та Одеський оперний театр.

У свою чергу, голова Державної служби туризмі та курортів Анатолій ПАХЛЯ наголосив, що проведення такої акції дозволяє «яскраво представити всю багатогранність туристичних ресурсів нашої країни». «Я гадаю, коли ми закінчимо цю акцію, потрібно буде розпочинати якусь нову», - сказав він. Крім того, за словами А.ПАХЛІ, цього року туристичний потік в Україну значно зріс, зокрема, за перше півріччя цього року, порівняно з аналогічним показником 2006 р., кількість туристів збільшилася на 27%. «Це шалені цифри», - додав він.