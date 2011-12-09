Харків. 9 грудня. УНІАН. Сьогодні голова Харківської облдержадміністрації Михайло ДОБКІН бере участь у Міжнародній інвестиційній конференції «Investconference in Kyiv 2011», повідомляє сайт облдержадміністрації.

Засідання проходить під головуванням Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА.

Під час конференції обговорюватимуться ключові напрями розвитку України в контексті глобальних економічних процесів, посилення інвестиційного потенціалу країни, реалізація Національних проектів.

Довідка. Міжнародна інвестиційна конференція «Investconference in Kyiv 2011» організована за ініціативи Президента України. Її організаторами є Державне агентство з інвестицій та управління національними проектами України спільно з адвокатським об’єднанням Arzinger.