У Харкові чорнобильці пікетують слідче управління міліції

Харків. 23 грудня. УНІАН. У Харкові представники чорнобильських організацій міста пікетують приміщення слідчого управління обласної міліції, де сьогодні продовжуються допити ліквідаторів аварії на Чорнобильській АЕС.

Як повідомив кореспондентові УНІАН заступник голови Орджонікідзевської районної в Харкові організації «Союз Чорнобиль України» Валерій БЕЛЯКОВ, у акції беруть участь близько 40 чорнобильців. Люди тримають транспаранти з написами «Харків – центр поліцейського терору», «Проскурін, Прокопенко, Білоєнко – хто наступний?».

За його словами, чорнобильці «вимагають припинення поліцейського терору стосовно захисників Вітчизни та всієї Європи».

В.БЕЛЯКОВ зауважив, що харківські чорнобильці перед слідчим управлінням виголосили заяву, у якій засудили дії голови обласної організації «Союз Чорнобиль України» Анатолія ВИННИКА та виловили подяку депутатами облради від БЮТ, котрі на вчорашній сесії підтримали ліквідаторів.

Голова Харківського міського комітету ветеранів Чорнобиля Володимира ПРОСКУРІН телефоном повідомив, що сьогодні до слідчого управління було викликано в якості свідка у справі про підробку документів «рядового чорнобильця, а не одного з лідерів, як це було раніше».

«Цей чоловік, наскільки я знаю, у 1993 році втратив посвідчення чорнобильця. Йому видали нове, і в матеріалах його справи зберігається дві ксерокопії – першого і другого посвідчення. Це й викликало підозру», - пояснив В.ПРОСКУРІН.

Він підкреслив, що справи, за якими «на допити тягають чорнобильців», порушені незаконно. «Кримінальні справи порушують за фактом підробки та фальсифікації документів. Але самого факту підробки та фальсифікації немає». Саме тому, вважає він, «справи порушені незаконно».

В.ПРОСКУРІН підкреслив, що харківські чорнобильці сьогодні «готові прийняти підтримку будь-якої політичної сили та окремих громадян, яким не байдужа доля чорнобильців».