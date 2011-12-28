В Чугуєві під час пожежі загинула дворічна дитина

Харків. 28 грудня. УНІАН. У Чугуєві під час пожежі загинула дворічна дитина.

Як повідомили кореспондентові УНІАН у прес-службі Головного управління МНС України в Харківській області, це трапилося у вівторок увечері.

Пожежу, що сталася у приватному будинку на вул. Халтуріна, випадково помітили сусіди, які негайно (18.19) й сповістили про неї.

До місця події терміново виїхав підрозділ МНС. На момент прибуття рятувальників людей всередині будинку не було, горіла кухня та коридор на площі 30 квадратних метрів. О 18.35 пожежа була ліквідована.

Під час пожежі постраждав син господаря будинку, 2009 року народження. Його було госпіталізовано ще до прибуття рятувальників бригадою швидкої допомоги. Хлопчик помер у лікарні.

Причина пожежі та сума заподіяних збитків установлюється.

