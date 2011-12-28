В Чугуєві під час пожежі загинула дворічна дитина
Причина пожежі встановлюються
Харків. 28 грудня. УНІАН. У Чугуєві під час пожежі загинула дворічна дитина.
Як повідомили кореспондентові УНІАН у прес-службі Головного управління МНС України в Харківській області, це трапилося у вівторок увечері.
Пожежу, що сталася у приватному будинку на вул. Халтуріна, випадково помітили сусіди, які негайно (18.19) й сповістили про неї.
До місця події терміново виїхав підрозділ МНС. На момент прибуття рятувальників людей всередині будинку не було, горіла кухня та коридор на площі 30 квадратних метрів. О 18.35 пожежа була ліквідована.
Під час пожежі постраждав син господаря будинку, 2009 року народження. Його було госпіталізовано ще до прибуття рятувальників бригадою швидкої допомоги. Хлопчик помер у лікарні.
Причина пожежі та сума заподіяних збитків установлюється.