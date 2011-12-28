Прокурор: карати за зникнення з ефіру телеканалів нікого
«Немає достатніх підстав»
Харків. 28 грудня. УНІАН. Достатніх підстав для порушення кримінальної справи за фактом відключення від ефіру трьох харківських телеканалів немає.
Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції заявив прокурор Харківської області Геннадій ТЮРІН.
Він наголосив, що перевірку цього інциденту здійснили і прокуратура Харкова, і прокуратура Харківської області.
«У наслідку було відмовлено у порушенні кримінальної справи. Там дуже великий перелік посадовців, стосовно яких таке рішення приймалося, в тому числі й стосовно мера Харкова, стосовно голови облдержадміністрації, стосовно головного лікаря санепідемслужби, стосовно керівників підприємств, які надавали послуги з постачання сигналу тощо. Обласна прокуратура також вивчала ці матеріали та дійшла висновку в ході перевірки, що немає достатніх підстав для порушення кримінальної справи», - сказав Г.ТЮРІН.
Як повідомляв УНІАН, після відключення від ефіру представники харківських телеканалів «А/ТВК», «Фора», а також телекомпанії АТН, заявили, що місцева влада Харкова проводить зачистку інформаційного простору.
13 вересня АТН звернулася з відкритим листом до Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА. У листі колектив каналу заявив, що влада Харкова знищує незалежні ЗМІ.
Як зазначається в листі, 22 липня 2011 року провайдер, який подавав телевізійний сигнал АТН на передавач, без пояснення причин в односторонньому порядку розірвав договір. 28 липня АТН подала документи в обласну СЕС на отримання санітарного паспорта для здійснення радіорелейної передачі сигналу, а вже 1 серпня в АТН прийшла перевірка міської СЕС на предмет наявності в АТН цього санітарного паспорта.
За результатами цієї перевірки головний санітарний лікар Харкова Ірина ЗУБКОВА винесла постанову про припинення роботи станції у зв’язку з відсутністю санітарного паспорта. Таким чином, телекомпанія позбавлена можливості вести мовлення із 6 серпня. Крім того, зазначається в листі, «проблеми у АТН несподівано виникли» з харківськими провайдерами «Датагруп» і «Велтон. Телеком».
Стурбованість ситуацією висловила і Незалежна медіапрофспілка України, яка не виключила, що АТН «закрито через невдоволення цими засобами масової інформації з боку Геннадія КЕРНЕСА, оскільки він неодноразово публічно висловлював обурення критикою його діяльності у програмах телекомпаній».
У свою чергу Харківський міський голова Г.КЕРНЕС відкинув свою причетність до ситуації з припиненням мовлення АТН.
На початку жовтня прес-служба Президента України поінформувала, що на засіданні Міжвідомчої робочої групи з аналізу стану дотримання законодавства про свободу слова та захист прав журналістів заступник генерального прокурора Віктор ЗАНФІРОВ повідомив, що харківську телекомпанію АТН було відключено від ефіру через неврегульовані проблеми із санітарно-епідеміологічною службою Харкова.
16 листопада у Харкові відновив мовлення телеканал «Фора».