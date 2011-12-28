Прокурор: карати за зникнення з ефіру телеканалів нікого

Харків. 28 грудня. УНІАН. Достатніх підстав для порушення кримінальної справи за фактом відключення від ефіру трьох харківських телеканалів немає.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції заявив прокурор Харківської області Геннадій ТЮРІН.

Він наголосив, що перевірку цього інциденту здійснили і прокуратура Харкова, і прокуратура Харківської області.

«У наслідку було відмовлено у порушенні кримінальної справи. Там дуже великий перелік посадовців, стосовно яких таке рішення приймалося, в тому числі й стосовно мера Харкова, стосовно голови облдержадміністрації, стосовно головного лікаря санепідемслужби, стосовно керівників підприємств, які надавали послуги з постачання сигналу тощо. Обласна прокуратура також вивчала ці матеріали та дійшла висновку в ході перевірки, що немає достатніх підстав для порушення кримінальної справи», - сказав Г.ТЮРІН.

Як повідомляв УНІАН, після відключення від ефіру представники харківських телеканалів «А/ТВК», «Фора», а також телекомпанії АТН, заявили, що місцева влада Харкова проводить зачистку інформаційного простору.

13 вересня АТН звернулася з відкритим листом до Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА. У листі колектив каналу заявив, що влада Харкова знищує незалежні ЗМІ.

Як зазначається в листі, 22 липня 2011 року провайдер, який подавав телевізійний сигнал АТН на передавач, без пояснення причин в односторонньому порядку розірвав договір. 28 липня АТН подала документи в обласну СЕС на отримання санітарного паспорта для здійснення радіорелейної передачі сигналу, а вже 1 серпня в АТН прийшла перевірка міської СЕС на предмет наявності в АТН цього санітарного паспорта.

За результатами цієї перевірки головний санітарний лікар Харкова Ірина ЗУБКОВА винесла постанову про припинення роботи станції у зв’язку з відсутністю санітарного паспорта. Таким чином, телекомпанія позбавлена можливості вести мовлення із 6 серпня. Крім того, зазначається в листі, «проблеми у АТН несподівано виникли» з харківськими провайдерами «Датагруп» і «Велтон. Телеком».

Стурбованість ситуацією висловила і Незалежна медіапрофспілка України, яка не виключила, що АТН «закрито через невдоволення цими засобами масової інформації з боку Геннадія КЕРНЕСА, оскільки він неодноразово публічно висловлював обурення критикою його діяльності у програмах телекомпаній».

У свою чергу Харківський міський голова Г.КЕРНЕС відкинув свою причетність до ситуації з припиненням мовлення АТН.

На початку жовтня прес-служба Президента України поінформувала, що на засіданні Міжвідомчої робочої групи з аналізу стану дотримання законодавства про свободу слова та захист прав журналістів заступник генерального прокурора Віктор ЗАНФІРОВ повідомив, що харківську телекомпанію АТН було відключено від ефіру через неврегульовані проблеми із санітарно-епідеміологічною службою Харкова.

16 листопада у Харкові відновив мовлення телеканал «Фора».