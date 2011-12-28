Харків. 28 грудня. УНІАН. У Харкові встановлять найбільший в Україні орган.

Про це повідомив кореспондентові УНІАН директор і головний диригент Харківської обласної філармонії Юрій ЯНКО, коментуючи закупівлю органу, виготовленого німецькою фірмою «Aleksander Schuke» на замовлення з Харкова.

Посилаючись на начальника обласного управління культури та туризму Дмитра КУЗНЄЦОВА, прес-служба Харківської облдержадміністрації поінформувала сьогодні, що на рахунок фірми «Aleksander Schuke» переведено останній транш у сумі 435 тис. євро за виготовлення цього інструменту.

«Це подія національного масштабу, - сказав Ю.ЯНКО, - і на неї давно чекала не лише музична громадськість, а і вся країна».

За словами директора філармонії, орган спеціально виготовлений для Харкова і є «майстровим, а не фабричним», тобто «абсолютно унікальним інструментом» - він матиме 72 регістри (для прикладу – діючий інструмент в органній залі Успенського собору у Харкові налічує 47 регістрів) і стане найбільшим в Україні. Його вартість 1,2 млн. євро.

Ю.ЯНКО зазначив, що німецькі майстри мають виконати кілька технологічних завдань, а потім транспортувати орган до Харкова. Після цього розпочнеться монтаж інструмента та його настроювання, і це може тривати 3-4 місяці. Паралельно готується приміщення, спорудження якого триває вже кілька років. Директор філармонії висловив сподівання, перші відвідувачі зможуть послухати орган вже 2012 року.

«У випадку, якщо всі роботи йтимуть злагоджено, ми зможемо їх завершити в 2012 році», - сказав Ю.ЯНКО.

Говорячи про остаточний розрахунок за виготовлення органу, він зазначив, що це «велика перемога для Харкова, для влади області та міста, для всіх харків`ян». За словами керівника філармонії, «цим питанням тривалий час займалося багато людей, і сьогодні вже можна говорити про результат». «Це дуже багато значить для всіх нас, - сказав Ю.ЯНКО, - тому що Харків отримає кращий в країні орган, зроблений спеціально для нас, який буде звучати в спеціально для цього створеному приміщенні».

Як повідомляв УНІАН, перший орган у Харкові був виготовлений чеськми майстрами і встанолений в середині 80-х років минулого сторіччя. Інструмент був розміщений в одному з найбільших і найстаріших храмів міста - Успенському соборі (собор є пам`яткою архітектури національного значення, 2004 року був переданий Харківській єпархії Української православної церкви Московського Патріархату). Після указу президента України про необхідність винесення органу з приміщення культової споруди постало питання про те, як розвязати цю проблему. На думку представників місцевої влади і фахівців, одним зі шляхів збереження органу Успенського собору може бути його демонтаж із подальшим продажем в інше місто, де такого інструмента немає.