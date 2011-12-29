Цього року прокуратура «покарала» 102 корупціонерів

Харків. 29 грудня. УНІАН. У Харківській області з початку року до кримінальної відповідальності за вчинення корупційних дій притягнуто 102 особи.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції повідомив прокурор Харківської області Геннадій ТЮРІН.

За його даними, до суду з обвинувачувальним вироком передано 85 кримінальних справ, що на 52% більше, ніж за відповідний період минулого року.

Г.ТЮРІН наголосив, що правоохоронці активізували роботу з виявлення адміністративних корупційних правопорушень. За його словами, з початку року по області складено 52 протоколи про корупцію, за результатами судового розгляду яких притягнуто до адміністративної відповідальності 39 осіб. Серед них 6 співробітників органів внутрішніх справ, 4 податківця, по троє працівників МНС та райдержадміністрацій.