Харківщина готова протистояти поширенню туберкульозу - Добкін

Харків. 30 грудня. УНІАН. Харківська область готова протистояти поширенню туберкульозу.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Харківської облдержадміністрації, про це заявив губернатор Михайло ДОБКІН сьогодні в ході передачі сертифікатів і ключів на пересувні флюорографи «КРАС» лікарям медичних установ області.

«Сьогодні наша область практично повністю укомплектована всім необхідним для того, щоб поставити серйозний заслін на шляху поширення туберкульозу», – сказав М.ДОБКІН.

За його словами, коли на Харківщині розпочалася реформа системи охорони здоров`я, перші кроки були зроблені щодо удосконалення системи протидії туберкульозу.

«Вся система протитуберкульозного обслуговування населення переведена на обласний рівень управління та фінансування, оптимізована кількість ліжок і зроблені капітальні ремонти в тих медичних установах, які працюють у цьому напрямку. Крім цього, ми оснастили медичною технікою і всім іншим необхідним лікарям всю протитуберкульозну систему. Це дозволило за неповні два роки на 25% скоротити захворюваність на туберкульоз, на 19% скоротилася смертність від туберкульозу і майже вдвічі скоротилася захворюваність дітей і підлітків», – повідомив М.ДОБКІН.

Губернатор підкреслив, що наступний етап – це більше охоплення населення за визначенням ранній стадії захворюваності на туберкульоз.