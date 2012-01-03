Рух вимагає звільнення Тимошенко

Харків. 3 січня. УНІАН. У Харкові перед входом до Качанівської виправної жіночої колонії №54 близько 30 активістів Народного руху України вимагають звільнення екс-прем’єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО.

Як передає кореспондент УНІАН, люди тримають символіку НРУ та національні прапори. Активісти наголошують на необхідності дотримання законодавства під час розгляду справи Ю.ТИМОШЕНКО. Люди також планують встановити намет на підтримку засудженої екс-прем’єра України.

Очікується, що близько 13.00 до акції приєднаються представники Харківської обласної організації політичної партії ВО «Батьківщина».

Як повідомляв УНІАН, сьогодні захисник Ю.ТИМОШЕНКО Сергій ВЛАСЕНКО, народні депутати з фракції «БЮТ-Батьківщина» Андрій КОЖЕМ’ЯКІН та Сергій

ПАШИНСЬКИЙ, а також дочка екс-прем’єр-міністра Євгенія ТИМОШЕНКО прибули до Качанівської колонії. О 13.00 С.ВЛАСЕНКО, який у цей час перебуває на території колонії, планує провести брифінг.

Довідка УНІАН. 11 жовтня Печерський районний суд Києва засудив Ю.ТИМОШЕНКО до 7 років позбавлення волі перевищення влади і службових повноважень під час укладення газових контрактів з Росією у 2009 році.

Апеляційний суд Києва 23 грудня залишив вирок у силі.

30 грудня Ю.ТИМОШЕНКО було етаповано із Київського СІЗО до Качанівської жіночої колонії №54 у Харкові.