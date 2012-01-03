Проект «П’ятихатки» обговорять у січні

Харків. 3 січня. УНІАН. Засідання координаційної ради з розробки та реалізації проекту Технополіс «П`ятихатки» відбудеться на початку 2012 року.

Про це повідомляє сайт Харківської облдержадміністрації.

Засідання проводиться з метою обговорення ходу робіт з реалізації проекту та плану взаємодії з Державним агентством з інвестицій та управління національними проектами України, оскільки проект ТП «П`ятихатки» є складовою частиною національного проекту «Місто Майбутнього».