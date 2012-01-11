У лютому пройде засідання учасників Єврорегіону «Слобожанщина»

Харків. 11 січня. УНІАН. На лютий заплановане засідання учасників Єврорегіону «Слобожанщина».

У форумі, який відбудеться в Бєлгороді, візьмуть участь губернатори обох областей Михайла ДОБКІН та Євген САВЧЕНКО, повідомляє сайт Харківської облдержадміністрації з посиланням на начальника Головного управління зовнішньоекономічних зв’язків та міжнародних відносин ХОДА Анатолія ПЕДЕШКА.

За його словами, зараз триває підготовка до візиту і узгодження всіх питань і заходів.

«Ми традиційно продовжуємо стосунки з нашими сусідами з Бєлгородської області в рамках Єврорегіону «Слобожанщина». Єврорегіон був утворений у 2003 році колишнім губернатором Харківської області Євгеном Кушнарьовим та губернатором Бєлгородської області Євгеном САВЧЕНКОМ. В 2012 році ми будемо прикладати максимум зусиль, щоб зазначений Єврорегіон, виходячи з того досвіду, який мають наші європейські колеги, дав результативність для наших 6 прикордонних районів. Є цікаві напрацювання для наших робочих груп, і те, що в вересні проходила зустріч на рівні губернаторів Харківської та Бєлгородської областей також є позитивним чинником», – сказав А.ПЕДЕШКО.