Харків. 12 січня. УНІАН. В рамках реформи сільського господарства на Харківщині активно розвивається молочне тваринництво.

Про це повідомяє сайт Харківськоїї облдержадміністрації, посилаючись на звіт про діяльність Харківського регіонального Комітету з економічних реформ у 2011 році.

Згідно з повідомле6нням, протягом 2011 року в молочному скотарстві Харківської області успішно реалізовано низку інноваційно-інвестиційних проектів. Зокрема, введено в експлуатацію сучасний автоматизований доїльний зал «Вестфалія» на 500 корів в ПСП «Родіна» Дворічанського району, змонтовано сучасний молокогін «ДеЛаваль» на 300 корів в ПСП ім. Фрунзе Зачепилівського району.

У 2012-2013 роках будуть реалізовані проекти по будівництву молочно-тваринних комплексів на 200 корів кожний в ТОВ АФ «Пісчанський» та ПАОП «Зоря» Красноградського району, на 1000 корів в ТОВ «Міона» Ізюмського району, на 1000 корів в Агрохолдінгу «Хармелія» та інші.

Для реалізації економічних реформ у сфері сільського господарства в Харківській області розроблена і рішенням обласної ради від 21.04.2011 № 116-VI затверджена обласна Програма розвитку тваринництва в господарствах Харківської області на 2011 – 2015 роки, яка визначає такі пріоритетні напрями розвитку сільського господарства: розвиток молочного скотарства та товарно-м’ясного комплексу.

Розроблена і рішенням обласної ради від 17 червня 2010 року №1708-V затверджена обласна Програма розвитку сільськогосподарської дорадчої діяльності в Харківській області на період до 2015 року.

Також для реалізації економічних реформ за напрямом «земельна реформа» Харківським регіональним комітетом була розроблена і рішенням обласної ради від 21 квітня 2011 року № 117-VI затверджена обласна Програма раціонального використання та охорони земель в Харківській області на 2011 – 2015 роки.