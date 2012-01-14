Вчора Тимошенко відвідала донька Євгенія – Первушкін

Харків. 14 січня. УНІАН. Вчора екс-прем’єр-міністра Юлію ТИМОШЕНКО відвідала у колонії донька Євгенія.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на брифінгу журналістам начальник Качанівської колонії Харкова Іван ПЕРВУШКІН.

За його словами, це було третє її відвідування за час перебування матері в колонії.

Як повідомляв УНІАН, 30 грудня 2011 р. Юлію ТИМОШЕНКО було етаповано із СІЗО в Києві до Качанівської виправної жіночої колонії (№54) Харкова.

На знімку: начальник Качанівської виправної колонії Іван ПЕРВУШКІН на брифінгу. Харків, 14 січня.

Фото сайту Kharkiv EURO