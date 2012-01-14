Металіст на зборах зіграє з моськовсьмими Спартаком і Динамо

Харків. 14 січня. УНІАН. Харківський Металіст у рамках тренувальних зборів, які проходять в Об’єднаних арабських Еміратах, проведе кілька контрольних зустрічей з різними футбольними клубами.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Металіста, харківська команда зіграє, зокрема, з клубом Насаф (Узбекистан) – 16 січня матч пройде в місті Дубай, а також зустрінеться з представником Професійної футбольної ліги Узбекистану клубом Шуртан (17 січня).

20 січня в Абу-Дабі харків`яни зіграють з московським Спартаком, а 23 січня відбудеться матч з Динамо (Москва).

У прес-службі зазначили, що в цих матчах за основний склад Металіста виступить бразильський півзахисник Марлос, який у січні ц.р. підписав контракт з харківським клубом.