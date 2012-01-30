Металіст виграв у бакинського Нефчі
09:32, 30 січня 2012Харьків
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Голи забили Хав’єр, Бланко і Крістальдо
Харків. 30 січня. УНІАН. Харківський Металіст здобув першу перемогу в рамках других начально-тренувальних зборів, які розпочалися в Туреччині.
Як повідомляє сайт ФК «Металіст», у матчі на Кубок пам`яті Ахмата Кадирова, який відбувся у неділю, 29 січня, підопічні Мирона Маркевича завдали поразки 6-разовому чемпіону Азербайджану - клубові Нефчі (Баку) з рахунком 3:1.
Голи у харків’ян забили Хав’єр 15, Бланко 37 і Крістальдо 78.
Склад Металіста: Горяїнов, Вільягра (Бордіян 82), Папа Гуйє, Торсигльєрі, Фініньо (Пшеничних 82), Едмар (Торрес 46), Соса, Марлос (Девіч 61), Хав’єр (Шелаєв 82), Бланко (Крістальдо 61), Тайсон (Валяєв 80).
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