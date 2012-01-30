Харків. 30 січня. УНІАН. У неділю, 29 січня, у Харкові вшанували героїв Крут.

Як повідомили кореспондентові УНІАН у прес-службі Харківської обласної організації Української народної партії, близько сотні активістів національно-демократичних сил зібралися вчора у харківському парку Перемоги, біля Дзеркального струменя, щоб вшанувати пам’ять Героїв Крут та нагадати сучасній молоді про їхній подвиг і трагедію.

Одним з організаторів цієї акції, йдеться у повідомленні, стала і Харківська обласна парторганізація УНП, яка традиційно вшановує пам’ять про 300 студентів, що 29 січня 1918 року біля станції Крути на Чернігівщині вступили у нерівний бій з більшовицьким військами.

«Відгомін цього бою доноситься до нас і сьогодні, тому ми маємо робити належні висновки із своїх поразок та перемог, особливо сьогодні, коли потрібно згуртовано захищати Україну від мафіозних кланів та інших антиукраїнських сил», - сказав, виступаючи перед присутніми, голова Харківської обласної організації УНП Василь ТРЕТЕЦЬКИЙ.

В. ТРЕТЕЦЬКИЙ нагадав, що восени нинішнього року відбудуться парламентські вибори, які вирішать подальшу долю України, і якщо демократичні сили підуть на них розрізненими та не згуртованими колонами, цей «бій» вони програють. «Отож, поки політичні «полководці» тільки домовляються, представник УНП закликав своїх колег вже сьогодні об’єднуватися навколо спільних інтересів і готуватися до виборів», - йдеться у повідомленні.