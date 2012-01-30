На Харківщині впали ціни на продукти харчування

Харків. 30 січня. УНІАН. За підсумками 2011 року, в Харківській області впали ціни на продукти харчування.

Про це повідомив сьогодні на прес-конференції заступник голови Харківської облдержадміністрацції Юрій САПРОНОВ.

«За індексом цін на продукти харчування Харківщина посідала 14 місце за підсумками 2010 року, за підсумками 2011 року - ми на 5 місці. Ми одна з шести областей в Україні, в яких за підсумками року цей коефіцієнт був дефляційним, тобто ціни на продукти харчування впали», - сказав Ю.САПРОНОВ. заступник губернатора.

Він повідомив, що в річному рейтингу Кабміну на сьогодні вже підведені підсумки по 22 показниках із 36 квартальних. Харківська область закінчила 2011 рік з такими показниками:

індекс промислової продукції - 104,9%, 15 місце серед регіонів України (2010 рік - 105,8%, 18 місце);

обсяг промислової продукції - 7 місце по Україні;

індекс сільськогосподарського виробництва - 141,6%, 1 місце серед регіонів України (2010 рік - 24 місце);

обсяг сільгосппродукції на одного жителя - 17 місце по Україні (2010 рік - 22 місце);

темпи зростання експорту - 131,9%, 14 місце серед регіонів України (2010 рік - 21 місце);

коефіцієнт покриття експортом імпорту - 0,82, 16 місце по Україні (2010 рік - 0,74, 21 місце);

частка інноваційних підприємств - 19,7%, 2 місце по Україні (2010 рік - 15,8%, 7 місце);

темпи росту обороту роздрібної торгівлі - 9 місце (2010 рік - 21 місце);

зменшення заборгованості із заробітної плати - 2 місце (2010 рік - 25 місце).

Говорячи про тенденції, Ю.САПРОНОВ сказав: «2011 рік був непростим для світової економіки. Якщо брати показники розвинених країн Європи, то темп зростання ВВП Німеччини за минулий рік становив 3%, Франції - 1,6%, Великобританії - 0,7%, Швеції - близько 4%. На тлі цих країн Україна в 2011 році виглядала більш ніж достойно: за найпесимістичнішими розрахунками зростання ВВП становило 4,5%, остаточну цифру ми будемо мати до 20 березня».