В Чугуєві потяг насмерть збив 61-річну жінку

Харків. 30 січня. УНІАН. На залізничній станції в Чугуєві потяг насмерть збив жінку 1960 року народження.

Як повідомили кореспондентові УНІАН у Центрі громадських зв’язків Управління МВСУ на Піденній залізниці, це сталося 28 січня близько 16-ї години.

Жінка намагалася перейти залізничну колію і потрапила під вантажний потяг, який у цей час проходив повз станцію. Від отриманих травм жінка померла на місці. Міліція з’ясовує обставини події, повідомили в ЦГЗ.