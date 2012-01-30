Харківщина збільшила зовнішньоторговельний обіг

Харків. 30 січня. УНІАН. Зовнішньоторговельний обіг Харківської області за січень-листопад 2011 року збільшився на 27,5% порівняно з січнем-листопадом 2010 року і становить 3,7 млдр. дол.

Про це в ході прес-конференції поінформував заступник губернатора Юрій САПРОНОВ, підомляє сайт Харківської облдержадміністрації.

Віце-губернатор також повідомив, що експортні поставки в січні-листопаді 2011 року становлять 1661 млн. дол., що на 29,6% більше, ніж у січні-листопаді 2010 року, імпортні надходження зросли на 25,9% і становлять 2060 млн. дол США.

«Експорт у нас зростає швидше, ніж імпорт», - зазначив Ю.САПРОНОВ.