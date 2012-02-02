ДТП на Харківщині: загинув 35-річний пасажир

Харків. 2 лютого. УНІАН. На Харківщині внаслідок лобового зіткнення двох легковиків загинула одна особа, ще п’ятеро отримали травми різного ступеня важкості.

Як повідомили кореспондентові УНІАН у обласному управлінні ДАІ, зіткнення автомобілів ГАЗ-24 та Chevrolet Aveo сталося 1 лютого близько 18:00 на 30 км траси Харків – Липці.

21-річний водій автомобіля ГАЗ-24 виїхав на смугу зустрічного руху та допустив зіткнення з автомобілем Chevrolet Aveo під керуванням 23-річного водія.

Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди 35-річний пасажир автомобіля ГАЗ-24 від отриманих тілесних ушкоджень загинув на місці, пасажирка автомобіля ГАЗ, водій Chevrolet Aveo та три його пасажири з тілесними ушкодженнями доправлені до обласної клінічної лікарні. Водій автомобіля ГАЗ-24 не постраждав.