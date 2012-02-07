Львів забере у Харкова тролейбуси і трамваї, якщо за них не заплатять

Харків. 7 лютого. УНІАН. Львівське підприємство «ПЛ «Лізинг» не планує найближчим часом вилучати поставлений до Харкова наземний електричний транспорт.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на брифінгу директор департаменту транспорту і зв’язку Харківської міськради Сергій ДУЛЬФАН.

«Транспорт залишиться в Харкові і експлуатуватиметься на вулицях міста», - сказав він.

С.ДУЛЬФАН повідомив, що «рішення питання знайдено», проте, посилаючись на комерційну таємницю, відмовився відповідати на запитання журналістів, у чому полягає досягнута сьогодні домовленість з керівництвом «ПЛ «Лізинг».

Він зазначив, що розрахунки за поставлений транспорт повинні забезпечуватися з бюджету Харкова та державного бюджету. За даними С.ДУЛЬФАНА, борг державного і харківського місцевого бюджетів перед фірмою «ПЛ «Лізинг», яка поставила до Харкова міський наземний електричний транспорт, становить 67,7 млн. грн. Зокрема, борг державного бюджету - близько 34 млн. грн. Окрім цього, штрафні санкції за невиконані зобов`язання становлять 5,5 млн. грн.

У свою чергу директор «ПЛ «Лізинг» Юрій СВІДЗІНСЬКИЙ підкреслив, що в рішенні питання зацікавлена польська сторона, оскільки забезпечував лізингову операцію з постачання транспорту до Харкова державний банк Польщі. «Питання стоїть на контролі Міністерства економіки Польщі та Канцелярії Президента Польщі», - сказав він.

Ю.СВІДЗІНСЬКИЙ підкреслив, що поставлені до Харкова трамваї та тролейбуси, за які не розрахувалася місцева і державна влада, згідно з законом про лізинг, залишаються власністю «ПЛ «Лізинг», а значить можуть бути вилучені.

«Якщо не буде доброї волі з боку Харкова, то ситуація вирішуватиметься так, як вона має вирішуватися, тобто в законодавчому полі», - сказав Ю.СВІДЗІНСЬКИЙ.

При цьому він висловив упевненість у тому, що транспорт буде вилучений, якщо міська влада не виконуватиме досягнутих сьогодні домовленостей.

Як повідомлялося раніше, у 2010 р. підприємство «ПЛ Лізинг» заявило, що планує вилучити 90 тролейбусів і 10 трамваїв, переданих за лізинговою схемою харківській міській владі у 2006 р. За словами Ю.СВІДЗІНСЬКОГО, харківське КП «Міськелектротранс» та Харківська міськрада з жовтня 2007 р. не виконують своїх зобов`язань зі сплати лізингових платежів. Тоді у Харкові заявляли, що міська влада не зможе без допомоги держави розрахуватися за лізингові тролейбуси і трамваї. 2 серпня 2010 р. Ю.СВІДЗІНСЬКИЙ заявив, що направив до Міністерства юстиції судовий наказ на примусове виконання судового рішення про стягнення з «Міськелектротрансу» заборгованості з оплати взятого в лізинг транспорту. 22 вересня 2010 р. Харківська міськрада звернулася до Кабінету міністрів з проханням погасити борг міськради та КП «Міськелектротранс» перед ПП «ПЛ Лізинг» за закуплені в лізинг тролейбуси і трамваї. Міська влада також попросила керівництво «ПЛ Лізинг» і «Кредобанк» призупинити судові тяжби з приводу відновлення виплат за договором фінансового лізингу. 9 лютого 2011 р. харківський міський голова Геннадій КЕРНЕС повідомив, що в міському бюджеті на 2011 р. передбачено 3 млн. грн. для розрахунку з ПП «ПЛ Лізинг» за поставлений транспорт.