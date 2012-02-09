Адвокат: мене попередили про суд через 10 хвилин після початку засідання

Харків. 9 лютого. УНІАН. Захист екс-прем’єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО повідомили про судове засідання, на якому розглядалося подання слідчих про обмеження терміну ознайомлення Ю.ТИМОШЕНКО з матеріалами справи щодо корпорації «Єдині енергетичні системи України», після початку суду.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу в Харкові заявив захисник Ю.ТИМОШЕНКО, народний депутат Сергій ВЛАСЕНКО.

«Мене сьогодні про розгляд справи об 11.00 попередили об 11.10. ТИМОШЕНКО була попереджена про це письмово вчора, але її не змогли доставити в зв’язку з її станом здоров’я. Я приїхав із Києва, об 11.10 мене поінформували, що з 11.00 вже іде суд. Я не бачив ні Юлії Володимирівни з цього питання, у мене немає жодних документів. Я приїхав сьогодні планово, щоб приймати участь в ознайомлені з матеріалами справи. Мене ніхто не поінформував», - обурився С.ВЛАСЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні в Харкові відбулося засідання Київського районного суду Харкова, на якому розглядалося подання слідчих Служби безпеки України встановити остаточний термін ознайомлення Ю.ТИМОШЕНКО з матеріалами справи щодо діяльності ЄЕСУ 28 березня.

Суд задовольнив відповідне подання. У разі, якщо обвинувачувана та її адвокати до 28 березня не ознайомляться з матеріалами справи, вони, згідно з законодавством, будуть вважатися такими, що ознайомилися з нею.

Згідно з рішенням суду, їм всім буде вручено копію матеріалів.



Постанова суду може бути оскаржена протягом трьох днів в апеляційному суді.

Ю.ТИМОШЕНКО та її адвокати не брали участі у сьогоднішньому засіданні в Київському суді Харкова.

Довідка УНІАН. Слідчий відділ управління Служби безпеки України (СБУ) в Харківській області закінчив розслідування справи проти екс-прем`єра України Юлії Тимошенко щодо фінансових порушень корпорації ЄЕСУ.

За інформацією прес-центру СБУ, Ю.ТИМОШЕНКО «обвинувачується в організації ухилення від сплати податків на загальну суму понад 4,7 млн. грн., розкрадання і замаху на розкрадання бюджетних коштів шляхом незаконного відшкодування понад 25 млн. грн. податку на додану вартість, службовому підробленні і в ухилянні від сплати 681 тис. грн. прибуткового податку. Методом розкрадання бюджетних коштів було впровадження корпорацією «ЄЕСУ» фінансової схеми приховування валютної виручки з використанням підконтрольних офшорних компаній».