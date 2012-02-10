Тимошенко не скаржиться на здоров’я – пенітенціарна служба

Харків. 10 лютого. УНІАН. Засуджена екс-прем’єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО, яка утримується в Качанівській виправній колонії (№54) Харкова, не скаржиться на погіршення стану здоров’я.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу в Качанівській колонії заявив начальник сектору охорони здоров’я Управління Державної пенітенціарної служби України в Харківській області Дмитро КУРУШИН, відповідаючи на питання журналістів про стан здоров’я засудженої.

«Ми бачимо її безпосередньо під час спілкування, бачимо, що людина активна, активно відповідає на питання. Скарг на погіршення стану здоров’я ми не отримуємо», - сказав Д.КУРУШИН.

Коментуючи заяву адвоката Ю.ТИМОШЕНКО, народного депутата Сергія ВЛАСЕНКА про те, що екс-прем’єру припинили надавати знеболювальне, Д.КУРУШИН підкреслив, що засуджена отримує всі необхідні їй медпрепарати.

«Інформація, яка розповсюджувалася вчора про те, що Юлія Володимирівна ТИМОШЕНКО не отримує належно медичної допомоги, не відповідає дійсності. На сьогодні, стан її здоров’я задовільний. Кілька разів на день її відвідують медичні працівники в колонії, їй виконуються всі призначення, зроблені раніше спеціалістами комісії Міністерства охорони здоров’я, в повному обсязі. Отримує всі препарати, призначені раніше», - сказав Д.КУРУШИН.

При цьому він відмовився говорити про те, чи насправді Ю.ТИМОШЕНКО потребує знеболювального. «Ще раз підкреслюю, це конфіденційна інформація», - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, 9 лютого С.ВЛАСЕНКО на брифінгу в Харкові заявив, що лікарі Качанівської виправної колонії, незважаючи на письмові прохання, з 3 лютого перестали надавати Ю.ТИМОШЕНКО знеболювальні медичні препарати.