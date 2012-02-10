У Куп’янську вибух у житловому будинку

Харків. 10 лютого. УНІАН. В одному із житлових будинків міста Куп’янськ Харківської області стався вибух побутового газу.

Про це повідомили кореспондента УНІАН у прем-службі Харківської облдержадміністрації з посиланям на першого заступника губернатора - начальника оперативного штабу Валентина ДУЛУБА.

За його даними, 10 лютого об 11.30 на станції Куп’янськ-вузловий в 3-поверховому житловому будинку в квартирі на 3-му поверсі стався вибух побутового газу через занесення в квартиру 5-літрового балону скрапленого газу.

В помешканні проводилися ремонтні роботи. Внаслідок вибуху в квартирі порушено перекриття даху, стіну з сусіднєю квартирою, також в сусідніх квартирах вибиті вікна та двері. Є травмовані, загиблих немає.

До Куп’янська виїхав Валентин ДУЛУБ, а також керівники головних управлінь, територільних органів, члени обласної комісії з питань надзвичайних ситуацій.

На місці події працює комісія, яка визначить подальші дії з ліквідації події, а також оцінить збитки.