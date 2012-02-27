Для оздоровлення Печенізького водосховища створять комунальне підприємство

Харків. 27 лютого. УНІАН. На Харківщині буде створено комунальне підприємство з раціонального використання природних ресурсів Печенізького водосховища.

Як повідомив у ході зустрічі з жителями Печенізького району голова Харківської облдержадміністрації Михайло ДОБКІН, вже підготовлено обгрунтування створення комунального підприємства з раціонального використання природних ресурсів Печенізького водосховища.

«Останнім часом я почав отримувати скарги екологів на те, що влітку, коли дуже жарко, вода на березі водосховища починає перетворюватися на желе, цвітуть водорості, тобто порушений екологічний обмін. Ми почали розбиратися в ситуації. В результаті вирішили, що, як мінімум, необхідно збільшити кількість товстолоба та білого амура, які будуть природним шляхом очищати воду. Також з фотографій зі супутника ми побачили, що все водосховище заставлене риболовними сітками. У нас народилася ідея - створити комунальне підприємство, яке щорічно буде запускати туди рибу. Тому на 2 роки промисловий лов риби у водосховищі буде заборонений. Рибалок обмежувати не будемо. Але домовимося, що за допомогою спеціальних інспекцій з охорони водних ресурсів, міліції та активістів ми будемо стежити, щоб ніхто не виловлював сітками рибу на Печенізькому водохраніліщі», - передає слова М.ДОБКІНА сайт облдержадміністрації.

Також губернатор зазначив, що цього року планується запустити у водосховище 400 тис. штук товстолоба та білого амура, 46 тисяч коропа, 10 тисяч судака і 44 тисячі карася. Крім цього, будуть встановлені штучні нерестові гнізда.

«Якщо ми об`єднаємо зусилля і повернемо можливість жити рибі в Печенізькому водосховищі, то ми підвищимо якість води, яку п`ють жителі Харкова, створимо умови для залучення людей ловити рибу цивілізованим способом без плати за рибалку. Також у майбутньому буде можливість харчуватися якісною харківською рибою, а не возити її з інших областей», - сказав М.ДОБКІН.