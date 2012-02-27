Тимошенко не проситиме Януковича про помилування

Харків. 27 лютого. УНІАН. Екс-прем’єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО не звертатиметься до Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА з проханням про помилування.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав на брифінгу перед Качанівською виправною колонією Харкова, де відбуває покарання Ю.ТИМОШЕНКО, захисник екс-прем’єра, народний депутат України Сергій ВЛАСЕНКО, коментуючи слова В.ЯНУКОВИЧА про необхідну процедуру помилування.

«Ні з якими заявами щодо помилування ТИМОШЕНКО звертатися до нього (В.ЯНУКОВИЧА – УНІАН) не буде, тому що вона не скоювала тих злочинів, які їй інкримінують», - сказав С.ВЛАСЕНКО. На думку адвоката, суди над Ю.ТИМОШЕНКО «не мають нічого спільного з правосуддям, з європейськими стандартами».

С.ВЛАСЕНКО зауважив, що Президент України, згідно з чинним законодавством, після заяв про невідповідність судового процесу демократичним стандартам повинен був «нормальним чином відреагувати».

С.ВЛАСЕНКО вкотре наголосив, що керує судовими процесами над Ю.ТИМОШЕНКО особисто Президент України.