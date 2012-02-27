Перелік доріг, які першочергово ремонтуватимуть, буде відомий до середини березня

Харків. 27 лютого. УНІАН. Перелік доріг, які будуть ремонтуватися і реконструюватися і в Харківській області цього року, стане відомий до середини березня.

Про це поінформував голова Харківської облдержадміністрації Михайло ДОБКІН під час зпоїздки до Печенізького району, повідомляє сайт ОДА.

«Ми подали свої пропозиції в Укравтодор і чекаємо затвердження титулу об`єктів, які фінансуватимуться з державного бюджету. Головним пріоритетом буде ремонт траси Харків-Київ на території Харківської області. Залежно від обсягу коштів, які будуть виділені з держбюджету, будуть вибрані дороги, що отримають пріоритетне фінансування цього року. Приблизно до 15 березня вже точно буде відомо, які дороги цього року будуть ремонтуватися», - сказав М.ДОБКІН.

Він також повідомив, за найменшої фінансової можливості дорога на Печеніги буде серед пріоритетних, тому що в цьому районі проводиться масштабний етнофестиваль «Печенізьке поле», на який приїжджає багато гостей з інших областей і країн, і вони повинні добиратися безпечно й зручно.