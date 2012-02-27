Власенко наполягає на тому, що Тимошенко не просила звільнення від роботи

Харків. 27 лютого. УНІАН. Екс-прем’єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО, яка відбуває покарання в Качанівській виправній колонії Харкова, не зверталася до керівництва закладу з проханням не залучати її до робіт.

Як передає кореспондент УНІАН, на цьому під час брифінгу біля Качанівської колонії в Харкові наполіг захисник Ю.ТИМОШЕНКО, народний депутат України Сергій ВЛАСЕНКО, коментуючи розміщений на сайті Державної пенітенціарної служби України лист з проханням звільнити засуджену від загальних робіт, написаний нібито самою Ю.ТИМОШЕНКО.

«Я це не коментую. Вона не зверталася. Ми розберемося з цими заявами, чому вони з’являються на сайтах, і так далі», - сказав С.ВЛАСЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, 16 лютого ДПСУ розповсюдила інформацію про те, що Ю.ТИМОШЕНКО звернулася до керівництва Качанівської виправної колонії з проханням тимчасово не залучати її до робіт. У пенітенціарній службі зазначили, що, згідно зі статтею 118 Кримінально-виконавчого кодексу України, «засуджені до позбавлення волі повинні працювати у місцях і на роботах, які визначаються адміністрацією колонії».

20 лютого С.ВЛАСЕНКО спростував інформацію про наявність такого прохання. Однак після цього спростування на сайті ДПСУ з’явилася скан-копія заяви з відповідним проханням, нібито написаної самою Ю.ТИМОШЕНКО.